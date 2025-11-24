Радомирският фолклорен ансамбъл „Етнофолк“ с награда от Прага

Част от фолклорен ансамбъл „Етнофолк “ бяха посрещнати в общинска администрация от кмета Кирил Стоев и зам-кмета Станислава Генадиева, по повод наградата, която донесоха от международен фолклорен фестивал в Прага. Отличието беше донесено лично от ръководителя на състава Георги Георгиев като символичен жест на признателност към общината. По желание на състава и с огромно удоволствие от страна на местната власт, статуетката ще остане няколко дни в сградата на администрацията.

На срещата присъства и председателят на НЧ „Напредък — 1895“ Нели Петкова, която изрази благодарността си към общината за вниманието, постоянната подкрепа и уважението към труда на състава и читалището.

Кметът Кирил Стоев поздрави „Етнофолк“ за изключителния им успех и изрази своята признателност, затова че прославят името на Радомир отвъд границите на държавата. Той връчи плакети със символите на Радомир на Георги Георгиев и Нели Петкова. Георгиев подчерта, че „винаги носи Радомир в сърцето си, независимо на коя сцена се изявява съставът“, и благодари за оказаната чест и подкрепа.

По време на разговора ръководството на ансамбъла съобщи, че на 16 декември 2025 г. от 19:00 ч. в Двореца на културата – Перник ще бъде представен спектакълът им „Огън в сърцето“, който впечатли радомирската публика в две поредни вечери миналата седмица.

Кулминация на срещата стана официалното обявяване на новия фолклорен фестивал „Коренът на традицията“, който община Радомир ще реализира през 2026 година. Фестивалът се ражда като естествен отговор на многобройните признания, които радомирските състави печелят в страната и чужбина, и ще постави фокуса върху съхраняването и популяризирането на корените на българския дух.

Светла Йорданова