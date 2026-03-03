Радомирски прокурор стана заместник-министър на правосъдието

Прокурорът от Радомир Георги Балков е назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на премиера Андрей Гюров. Той става част от екипа на министър Андрей Янкулов, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Георги Балков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 2013 г. до септември 2016 г. е юрисконсулт в отдел „Правно-нормативен” на Агенция „Митници” към Митница Русе.

През следващата година като кандидат за младши прокурор, преминава през задължителното обучение в Националния институт на правосъдието. От юли 2017 г. до юли 2020 г. е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Плевен.

Командирован в Софийска районна прокуратура до юли 2021 г. От септември 2021 г. до момента е прокурор в Районна прокуратура – Перник, работи в Радомир.

Владее английски и немски език. За заместник-министър е назначен и съдия Андрей Георгиев.