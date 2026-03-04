Радомир получи разрешение за паметника на загиналите във войните

Кметът на Радомир Кирил Стоев официално предаде разрешението за поставяне на паметник на загиналите във всички войни след Освобождението жители на Радомирско.

Документът беше връчен на председателя на Сдружение „Радомир – история, настояще и бъдеще“ Славчо Свиленов и на о.з. майор инж. Иван Омайски – член на Инициативния комитет за издигане на войнишки паметник.

Разрешението е издадено след получено официално писмо от Министерството на отбраната, в което институцията заявява подкрепата си за реализирането на инициативата. В писмото се посочва, че проектът отговаря на изискванията за български военен паметник съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за военните паметници.

Издигането на монумента е дългоочаквана стъпка към отдаване на заслужена почит към всички радомирци, дали живота си във войните след Освобождението.

Паметникът ще бъде изграден в двора на Младежкия дом в Радомир – място, което символизира приемствеността между поколенията и съхраняването на историческата памет.

Предстои да стартират строително-монтажните дейности по реализацията на проекта.