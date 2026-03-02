Радослав Найденов в Бегуновци: Опитах се да стана шампион на България

Радослав Найденов от град Сливница участва в кушиите за Тодоровден в брезнишкото село Бегуновци, които се проведоха вчера на стадиона в населеното място. Младежът участва в състезанието с коня Латерна на земеделския производител от Брезник Росен Огнянов и се класира на второ място, предава Zapadno.com.

От 4 – 5 години Радослав Найденов се занимава с коне. „Пробвах се да стана на България шампион, но не се получи понеже малко загрявката не ми беше добре, иначе малко ми оставаше.

Можеше да стана държавен шампион на България по прескачане на препятствия“, сподели Радослав Найденов. В момента той язди за удоволствие, но вероятно ще се опита да стане шампион.

Състезателят е участвал и в миналогодишното издание на Тодоровден в Бегуновци и организацията му харесва. Преди това един път е участвал на кушии в Перник, като тогава е яздил пони и се е класирал на първо място.