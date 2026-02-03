Радослав Червенков: Собственици на ниви в кв. „Църква“ продават гробни места

Частни ниви в квартал „Църква“, в община Перник, са превърнати в гробищен парк незаконно. Миналата година жители на квартала сигнализираха, че заради липса на места в гробищата на квартала, покойниците се погребват в частни ниви, което е незаконно. За да стане това те трябва да са променили статута си, съгласно закона. Това съобщи на нарочна пресконференция общинският съветник от ПП“Възраждане“ Радослав Червенков.

Той информира, че е поставил въпроса пред общинската администрация, която има законното право да промени статута на нивите. Стига се до абсурдната ситуация собственици на нивите да продават гробни места в тях! „Това не само че е незаконно, но е и не морално. Учуден съм защо все още няма реакция от страна на прокуратурата по случая“, заяви Червенков и допълни.

„Поставил съм въпроса пред Комисията по устройство на територията в Общинския съвет с въпрос- защо няма решение на този проблем. Защо не се отчуждат тези ниви за нуждите на общината“, уточни Червенков.

Той постави отново въпроса за продажбата на автогарата в Перник, която според него трябва да запази статута си. Червенков е настоявал областният управител да направи работна среща с представители и на другите общини от областта по този казус – но засега няма реакция. Поставил е и въпрос на общинска сесия.

Силвия Григорова