Разкритата фабрика за цигари в Батановци – най-голямата у нас

Разкрита беше най-голямата незаконна фабрика за цигари. В операцията са участвали от Държавна агенция „Национална сигурност“, МВР, Агенция „Митници“ и британските служби, съобщи по време на брифинг от мястото изпълняващият функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов.

Нелегалното производство се е извършвало в цех, чиято дейност е била прикрита като автоморга в град Батановци, община Перник. Халето е на територията на бившия циментов завод, пише БТА.

На брифинга присъства също председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев, Боян Раев – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, както и Георги Димов – изпълнителен директор на Агенция „Митници“.

Борислав Сарафов каза още, че това е втората международна операция, която провеждат в рамките на последните две седмици. Той припомни и съвместната международна операция с представители на МВР и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ от миналата седмица, свързана със затварянето на пиратски интернет сайтове със съдържание, което е нарушавало правата на интелектуалната собственост.

„Това е най-голямата разкрита до момента фабрика за нелегално производство на акцизни стоки, по-голяма дори и от тази в с. Момково, Хасковско, която беше разбита миналата година“, каза Сарафов.

Деньо Денев допълни, че в цеха е вложен сериозен финансов ресурс.

Работили са работници от Молдова, като те са имали и обособени спални помещения, но не са пребивавали постоянно. Тепърва ще се установява дали са имали легални документи.

През изминалия ден е бил задържан и камион с продукция, в който са открити около 990 кашона, или над 10 млн. къса цигари.

Говорителят на окръжната прокуратура в Перник Албена Стоилова каза, че халето в град Батановци е собственост на еднолично търговско дружество. Едноличен собственик на капитала и управител е млада дама.

„Задържани още няма. Установена е съпричастност на няколко души.

Задържането предполага повдигане на обвинение, което от своя страна изисква да сме събрали солидно количество доказателства“, каза още Стоилова.

Нелегалното производство е било насочено по-скоро за износ, каза говорителят на окръжната прокуратура.