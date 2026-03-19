Ремонтират алеите в гробищния парк по обществена поръчка

Ще бъде извършена рехабилитация на алеите в гробищния парк в Перник.Общината е обявила обществена поръчка, чиято прогнозна стойност е 1 636 134,02 евро без ДДС. В нея се включва проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор.

​​​​​​​Алеите са с приблизителна дължина 5000 м, и ширина 4,00 м, като целта на проекта е да се разруши старата компрометирана настилка по съществуващите алеи и да се изгради нова. В момента те са в много лошо състояние, наблюдават се деформации и разрушения, като неравности и пукнатини. Не са осигурени необходимите напречни наклони.

Алеите, подлежащи на ремонт, се намират в сравнително равнинен терен. По отношение на геометричното им положение в ситуация са изградени от прави участъци и кръгови криви. Има пресичания с други алеи от парка. Габаритът е променлив. Отводняването на алеите не е решено и в определени участъци се получава завиряване с вода, което възпрепятства преминаването на пешеходците.

Предвидено е алеите да бъдат преасфалтирани, ще бъдат подменени и бордюрите. Освен това ще бъде монтирано осветление от входа до магерницата, както и около нея, прилежащия паркинг и санитарни възли.

Целта на проекта е да осигури естетично, функционално, практично и целесъобразно оформяне на алеите и тяхното отводняване, така че да се балансират и хармонират различните зони, необходими за обслужване на посетителите.