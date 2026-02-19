Рени Ваклинова успя! Пребори се заедно с всички състрадателни перничани

Мечтата на Рени Ваклинова за живот вече е факт, благодарение на стотиците дарения, с които успя да се оперира и да продължи да живее. Сумата беше събрана буквално в последния момент – все още не достигаше за всичко, когато процесът по трансплантация стартира, но въпреки изпитанията волята за живот победи!

Рени вече си е у дома. Самичка се е прибрала от Беларус, където се проведе бъбречната й трансплантация и перничанката живее втори живот. Готви се за сесия и чака изпити през март, безкрайно щастлива и благодарна, споделя тя пред ZaPernik.com.

„Моята бъбречна трансплантация вече е факт. На 02 февруари получих обаждане за донорска ситуация. На 03 февруари трансплантацията премина успешно и получих шанс за нов живот. Шанс, който стана възможен благодарение на всички вас. Благодаря на хората, които съдействаха за пътуването ми до Беларус. Без тях нямаше да успея да стигна навреме“, пише Рени във Фейсбук.

В момента Рени се възстановява, предстои й период на адаптация. Със силни думи се обърна Рени към всички, които са й помогнали и са й давали воля и кураж:

Здравейте, приятели, хора с големи сърца, познати и непознати!

Днес пиша тези думи със сълзи на благодарност и огромно щастие.

Моята бъбречна трансплантация вече е факт. На 02 февруари получих обаждане за донорска ситуация. На 03 февруари трансплантацията премина успешно и получих шанс за нов живот. Шанс, който стана възможен благодарение на всички вас.

Благодаря на хората, които съдействаха за пътуването ми до Беларус. Без тях нямаше да успея да стигна навреме.

Благодаря, че в най-трудния период от живота ми , вие не ме оставихте сама. Подадохте ми ръка, повярвахте в мен, подкрепихте ме – с дарение, със споделяне, с молитва, с думи, с присъствие.

Всяка помощ беше частица светлина в момент, когато имах нужда от нея най-много.

Сега вече съм вкъщи. Предстои период на адаптация и възстановяване – време на търпение, грижа и малки стъпки напред. Но аз вървя по този път с вяра, защото знам, че зад мен стоят толкова много добри хора.

Благодаря ви, че ми дадохте надежда.

Благодаря ви, че ми дадохте бъдеще.

Благодаря ви, че ми дадохте живот.

От сърце – благодаря.