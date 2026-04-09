Рецептите за агнешко – за вкусен Великден от apetitko.bg

Агнешко бутче с чесън и мащерка

Необходими продукти

1 агнешко бутче

4-5 скилидки чесън

1 връзка мащерка – около 30 г

750 мл сухо бяло вино

60 г масло

черен пипер и сол

3 големи глави чесън

Начин на приготвянe

Загрява се фурната до 250°С. Смесва се половината масло със солта, черния пипер, пресования чесън и се разбърква сместа. С тази смес се натрива агнешкото бутче и се поставя в тава.

Около него се нареждат нарязаните на две глави чесън и се пече около 20 минути. Изважда се тавата, поръсва се върху бутчето и около него с мащерка, слага се виното, предварително загрято до кипване.

Плътно се закрива тавата с фолио и се пече още 2 часа и 45 минути. Изваждат се агнешкото бутче и главите чесън от тавата. Поставя се тавата на котлона, загрява се сосът от печенето, добавят се останалото масло и изпеченият и смачкан чесън.

Оставя се да поври, докато се посгъсти, около 10 минути. Подправя се на вкус със сол и черен пипер и се поднася сосът с бутчето.

Агнешки ребърца със спанак

Необходими продукти:

агнешки ребра – 1.5 кг;

спанак – 1 кг;

пресен лук – 5 стръка;

пресен чесън – 5 стръка;

пресен джоджен – 5 стръка

червен пипер – 1 ч.л.;

черен пипер и сол на вкус;

ориз – 2 с.л.;

масло – 100 г.

Начин на приготвяне:

Нарежете агнешките ребра на по-едри парчета, запържете ги в загрятото масло до златисто-кафяв загар.

Прибавете ситно нарязаните стръкове лук и чесън и едро нарязания спанак, разбъркайте няколко пъти, за да поомекнат.

Добавете измития и прецеден ориз, червения пипер и разбъркайте добре.

Прехвърлете сместа в тавичка и залейте с топла вода, колкото да покрие ребърцата.

Поръсете с черен пипер на вкус и нарязаните стръкчета джоджен, посолете на вкус.

Покрийте тавата с капак или алуминиево фолио и поставете тавата в предварително загрята на 180 градуса фурна, печете до готовност на месото

Агнешка дроб-сарма със спанак

Необходими продукти

1 кг агнешко месо

1 връзка пресен лук

2 ч.ч. ориз

300 г изчистен спанак

джоджен

пресен чесън

копър

сол

черен пипер

Начин на приготвянe

Месото се сварява. Лука се запържва с ориза, добавя се спанака и продължава да се пържи, налива се около 250 мл бульон където е варено месото.

Месото се поръсва с подправки като черен пипер кимион и леко се запържва, да се запечатат подправките на месото.

Оризът се слага в подходяща тава и се реди месото, слага се пресния чесън, листа джоджен копър-подправки по избор и се налива още бульон или хладка вода.

Тавата се завива във фолио и се пече го готовност около 2 часа на умерена фурна.

Пълнена агнешка плешка

Необходими продукти

2 кг агнешка плешка

3-4 моркова

1 пакетче масло

1 кг глави лук

5-6 скилидки чесън

2 ч.ч. ориз

2 ч.ч. нарязани гъби

1 връзка магданоз

200 г крехка сланина или бекон

200 мл бяло вино

2 с.л. брашно

4-5 дафинови листа

10 зърна черен пипер

1 к.ч. галета

сол на вкус

Начин на приготвянe

Плешката се обезкостява, но трябва да се запази целостта на джоба, който се получава. В част от маслото, с малко вода, се задушава оризът заедно с половината лук. Към тях се прибавят ситно нарязаните парченца сланина, гъбите, галетата, магданозът – нарязан на ситно, половината зърна черен пипер.

Посолява се, сипва се малко вода и се оставят да се задушават. Получената смес се слага в джоба на плешката. Зашива се, намазва се с масло и се пече в умерена фурна, докато леко се зачерви.

Отделно се задушават останалите глави лук, нарязани на ситно, като последователно се слагат нарязаните на дребно моркови, дафиновите листа, останалите зърна черен пипер, скилидките чесън, брашното. Прибавя се и виното.

Получената смес се изсипва върху плешката, като от време на време се полива със соса. Ако е необходимо, се сипва още вода.

Агнешко върху сол с пресни зелении

Необходими продукти:

2 кг агнешко месо

1 кг спанак

1/2 кг лапад

5 скилидки чесън

2 с.л. доматено пюре

черен пипер

1 с.л. червен пипер

2 глави лук

1 връзка зелен лук

1/2 к.ч. олио

Начин на приготвяне:

Месото се измива и подсушава. Тавата за печене се покрива с равен пласт сол. Върху него се слага месото и се пече на фурна до пълна готовност.

Щом е готoвo, се изважда от тавата и с помощта на ножа се почиства от долната му повърхност залепилата се сол.

Спанакът (1 кг) и лападът (1/2 кг) се почистват и нарязват на ситно. Задушават се в горещо олио заедно със ситно нарязания лук (2 глави) и счукания чесън (5 скилидки).

Посоляват се и се подправят с посочените подправки.

Врят още 3-4 минути. Добавя се доматеното пюре (2 с.л.), разбърква се и зелениите врят още 5 минути. В порционна чиния се слага от зелената смес, а върху нея се нареждат парчета печено агнешко.

Печено агнешко с картофки на фурна

Необходими продукти:

2 кг агнешко бутче

2 кг картофи

5 скилидки чесън

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. черен пипер

сол

Начин на приготвяне:

Агнешкото бутче се измива, разрязва се няколко пъти с нож, за да се изпече по-лесно и бързо, и се подправя с черен пипер (1 ч.л.), червен пипер (1 ч.л.) и сол.

Чесънът (5 скилидки) се обелва и всяка скилидка се разрязва на две. Скилидките се поставят в агнешкото, като се напъхват в местото така, че да не изпаднат.

Бутчето се поставя в тава и се пече час и половина във фурна загрята на 200 градуса, като се обръща, за да се изпече равномерно. След час и половина в тавата при агнешкото се поставят обелените и нарязани на полумесеци картофи (2 кг). Не е необходимо да се добавя вода, тъй като месото ще пусне достатъчно бульон, който картофите ще поемат.

Ястието се пече още 1 час, като самото бутче се покрива с фолио, за да не загори. Агнешкото се сервира топло, като най-подходящата салата към това основно е зелената салата с репички.

Задушено агнешко бутче с джоджен и пресен лук

Необходими продукти:

1 агнешко бутче

3-4 връзки пресен лук

1 връзка магданоз

1/2 връзка джоджeн

10-15 зърна черен пипер

4-5 с.л. масло

Начин на приготвянe:

Измитото бутче се осолява и се оставя да престои 1-2 часа. В по-голяма тенджера се нарязва пресният лук, слагат се сол, черен пипер, магданоз, джоджeн, маслото и се залива с 1 ч.ч. гореща вода.

Отгоре се слага бутчето и се похлупва добре с капак.

Ястието се оставя да ври на тих огън, докато остане само на масло и месото е добре сварено.