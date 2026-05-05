РЗИ-Перник информира какви са симптомите на болестта антракс

Антраксът е бактериално заболяване с висок леталитет, което протича в няколко клинични форми: белодробна, стомашно-чревна и кожна, в зависимост от начина на заразяване и причинителя – вдишване на прах; контакт с болни животни или замърсени повърхности и предмети; консумация на недостатъчно добре термично обработени заразено месо или месни продукти.

Всяко лице, консумирало съмнителна храна, осъществил контакт със вторично замърсена повърхност/предмет или със съмнение за вдишване на заразен прах/въздух следва да се обърне към своя общопрактикуващ лекар или към инфекционист за преглед, медицинско наблюдение и назначаване на антибиотична профилактика. Антибиотичната профилактика трябва да започне възможно най-скоро, при възможност до 48-мия час. Антибиотичният режим (вид антибиотик, доза и продължителност) е различен за отделните групи – възрастни, деца, бременни и кърмачки.

По данни на Българската агенция по безопасност на храните е установено огнище на антракс във ферма с 28 биволи в с. Черногор, Силистренско. Наличието на заболяването е лабораторно потвърдено. Животните са лекувани дълго време без успех и без да са информирани официалните ветеринарни лекари. Девет животни са умрели. Значително е забавено уведомлението към Българската агенция по безопасност на храните, което усложнява обстановката и е предпоставка за разпространение на инфекцията.