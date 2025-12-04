РЗИ: Четири пъти повече деца със скарлатина в Перник

Четири пъти са се увеличили заболелите от скарлатина в област Перник през изминалата седмица. Регистрираните болни са 8, при 2-ма за предходната седмица. Болните са деца на възраст от 5 до 10 години само от община Перник. Лекуват се амбулаторно от личните си лекари. Засегнати организирани колективи: ДГ №1 „Миньорче“, ДГ №6 „Българче“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Х-то ОУ „Алеко Константинов“ и ХІ ОУ „Елин Пелин“ гр. Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Два пъти повече са били през миналата седмица заболелите от ентероколит в региона. Констатираните болни са 6, при 3-ма за предходната седмица. Заболелите са три жени и трима мъже от община Перник. Най-много са болните на възраст над 65 години-3. Следват възрастовите групи: 10-14 г. – 2 и 60-64 г. – 1. Хоспитализирани са за диагностика и лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“-Перник.

По-малко, макар и само с 1 са заболелите от остри респираторни заболявания през този период. Регистрирани са 87 болни, при 88 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 132,22 %ОО, при средна за страната 86,96%ОО към 01.12.2025г

Добрата новина е, че са по-малко и заболелите от COVID-19. През изминалата седмица е установен само 1 болен, при 2-ма за предходната. Заболяла е жена на 55 години от Перник, която е хоспитализирана за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ -Перник.

Незначително са се увеличили болните от варицела. Констатираните през седмицата заболели са 2-ма, при 1 за предходната седмица. Заболелите са мъж на 28 години и момиче на 7 години от община Брезник (баща и дъщеря от едно семейно огнище). Те се лекуват амбулаторно от личния си лекар.

През изминалата седмица е установен и 1 болен от туберкулоза, както през предходната. Заболелият е мъж на 76 г. от Радомир. Хоспитализиран е за лечение в СБАЛББ „Св. Пантелеймон“ гр. Перник.

През изминалата седмица са регистрирани 18 болни от заразни заболявания без грип и ОРЗ, при 10 за предходната седмица.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 185 проверки. От тях 58 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушенето на обществени места.

И през миналата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 435 проби с питейна вода от различни населени места. Целта е да се установи дали отговарят на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че през миналата седмица се не установени отклонения от качеството в регион

