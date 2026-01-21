Ритуал с баба и девойки поставиха началото на Бабинден в Ноевци

С ритуал и тържество отбелязаха Бабинден в брезнишкото село Ноевци, предаде Zapadno.com. Честването започна на обяд в ресторанта на селото където 37 ноевчанки се бяха събрали на празнична трапеза. От народно читалище „Пробуда-1931“ се бяха погрижили за пресъздаването на ритуал по поливане на ръцете на бабата, която помага при раждането на детето. Бабата с бебе бе посрещната от две млади невести, които извършиха измиването на ръцете й.

Специално за бабата бяха подготвени подаръци – чорапи, терлици, печена кокошка, баница и питка. Накрая бабата пожела на останалите баби в ресторанта да са живи и здрави.

След ритуала присъстващите бяха поздравени със стихотворения, които ученици от училището в селото представиха, а официалната част на програмата завърши с поздравителен адрес от Таня Борисова и продължи с тържествен обяд. В ролята на водещ бе Лилия Венкова, която е организатор културна дейност в народно читалище „Пробуда-1931“ в селото.

Такова честване на празника се организира за първи път в село Ноевци. Участие в ритуала взеха баба Николина и младите девойки Каролина и Лариса.

На 21 януари по стар стил се чества Бабинден. Празникът е познат и като Ден на родилната помощ, който се отбелязва от 50-те години на миналия век.

Празникът Бабинден по нов стил се отбелязва със съвместното партньорство на народно читалище „Пробуда-1931, кметът на Ноевци Асен Асенов и кметството на селото, основно училище“ Христо Смирненски“ и с любезните домакини от ресторант“ Черногорец“.