Робертино Стоилов от Перник удостоен с наградата за млад учен на БАН

В думите е съхранена паметта на народа – неговите страхове, вярвания, надежди и начинът, по който е възприемал света, каза за БТА перничанинът Робертино Стоилов, който преди дни бе удостоен с наградата за млад учен на името на проф. Любомир Андрейчин от Института за български език при Българската академия на науките (ИБЕ-БАН) . Според него езикът е много повече от средство за общуване.

„Понякога една дума може да съхрани повече културна информация от цял исторически документ. Когато изследваме езика, всъщност изследваме начина, по който българинът е мислил, чувствал и разбирал света около себе си“, отбеляза той.

Научните интереси на Робертино Стоилов са свързани с етнолингвистиката и митолингвистиката. По думите му той е първият докторант в България, защитил дисертационен труд в областта на митолингвистиката. Изследванията на Стоилов са посветени на връзката между езика, народната култура и митологичните представи, отразени в българската езикова традиция.

Отличието за млад учен е присъдено на Стоилов, след като е номиниран от Секцията по етнолингвистика към ИБЕ-БАН. Той започва там своята научна кариера като изследовател, а понастоящем е асистент. С наградата на името на проф. Любомир Андрейчин се отличават млади учени с активна научна дейност и значими изследователски постижения.

„Първоначално не очаквах да получа наградата, тъй като не бях запознат в детайли с процедурата. Бях предложен от моята секция, а впоследствие разбрах, че гласуването ще е анонимно и кандидатурата ми е получила почти пълна подкрепа“, разказа Стоилов. По думите му отличието е не само чест, но и голяма отговорност. „За мен тази награда е доказателство, че трудът, безсънните нощи и годините работа имат смисъл. Особено ценна е, защото идва от Института за български език – място, което събира едни от най-уважаваните езиковеди в България“, каза младият учен.

За Стоилов работата в института е вдъхновяваща. „Ежедневно си заобиколен от хора, посветили живота си на езика, историята и културната памет на България. Освен научната работа, много важно за мен е усещането за приемственост – стъпваш върху труда на поколения езиковеди и едновременно с това носиш отговорност да продължиш тази традиция“, каза той. Робертино Стоилов допълни, че това му дава възможност да се развива като учен, но и да участва в конференции, научни проекти, речници и инициативи, свързани с популяризирането на науката. Той отбеляза, че има публикации в български и международни издания, участия в научни форуми и доклади, представяни в България и чужбина.