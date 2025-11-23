Робот за над 10 бона ще чисти басейна на 10-о ОУ в Перник

Модерен робот ще чисти ремонтирания басейн на Х-то ОУ „Алеко Константинов“ в Перник. Новото съоръжение на стойност 10 200 лв. Средствата се осигуряват от общината като за целта ще бъде извършена промяна на капиталовите разходи.

Роботът ще почиства всякакви повърхности напълно автоматично. Ще премахва замърсявания по дъното, стените и водолинията.

Басейнът на училището, който бе първия в града, бе ремонтиран основно тази година. Обновеното съоръжение бе открито в първия учебен ден от кмета на общината Станислав Владимиров, припомня „Мироглед“.

Ремонтните дейности на басейна и прилежащите помощния включиха полагане на хидроизолация, подмяна на подовите настилки и фаянсовите плочки, както и грундиране, шпакловане и боядисване на стените. Изграден е нов санитарен възел за хора в неравностойно положение и асансьор за достъп до басейна на хора с двигателни увреждания, тъй като там се водят занятията на Спортен клуб за адаптирана физическа активност и спорт. Подменени са също вентилационната система, ВиК и електроинсталациите. В дейностите са вложени близо един милион лева.

На басейна ще бъде назначен спасител и хигиенист. За целта ще бъде увеличена бройката на общинското предприятие „Общинска собственост, спортни и туристически обекти“. Така щатовете вече ще са 50.

Новото оборудване и промяната в числеността на общинското предприятие ще стане след гласуване от Общинския съвет на 24 ноември.