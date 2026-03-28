Родителите на Васил упорито твърдят, че не поддържат връзка с него

Прокурорският син от Перник, обявен за общодържавно издирване от 7 месеца, след сигнал за побой – в нов екшън. Васил Михайлов се е опитал да нападне, в дома му, в пернишкото село Люлин – служител на ГДБОП, който като полицай е разследвал Михайлов.

През нощта на сряда срещу четвъртък пред къщата на служител на ГДБОП спира лек автомобил. От него слизат маскирани мъже, един от които e прокурорският син Васил Михайлов, съобщиха от МВР и прокуратурата. Опитали да нападнат мъжа, той изстрелял няколко изстрела във въздуха, за да ги спре. Съседи чули, че нещо се случва.

След това маскираните мъже се качили в автомобила и напуснали мястото, но минават през черен път, който е труднопроходим. Тогава решават да изоставят автомобила.

Полицията търси Михайлов от юни миналата година за извършен побой над млад мъж. Днес ние се свързахме с родителите му, предаде bTV.

Знаете ли къде е вашият син? Още ли апелирате той да се предаде?

Майка му: Няма нищо да ви кажа.

А имате ли информация? Имате ли контакт?

Нямам никакъв контакт!

Знаете ли къде е вашият син?

Баща му Бисер Михайлов: Нямам никакво намерение да разговарям с вас.

Един от адвокатите на Михайлов казал пред bTV, че не го е чувал повече от година. А вътрешният министър поиска действия от директора на полицията в Перник.

„Нещо ще се предприеме ли така че този Васил Михайлов най накрая да бъде хванат от МВР? Лъжлива е информацията, че е имало акция на ГДБОП около задържането на Васил Михайлов, затягаме обръча около този човек“, заяви Дечев.

През април миналата година Софийският районен съд постанови 4 години зад решетките за Михайлов заради няколко побоя и закана с убийство. Той обжалва и беше пуснат на свобода с мярка подписка.

Около три месеца по-късно Михайлов беше обявен за национално издирване след побой над мъж в Перник на 12 юни миналата година. 5 дни по-късно с видео в интернет той отрече да е нанасял побоя.

В серия репортажи стана ясно, че той системно нарушава домашния си арест, въпреки че е с проследяваща гривна.

Окръжната прокуратура в Перник е изпратила предложение до и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, ръководството и надзора на делото – да бъдат възложени на друга прокуратура, именно заради това, че бащата на Михайлов е действащ прокурор в Перник.