Родна алчност: Майстори от 1000 лева – скочиха на 1000 евро!

Цените скачали заради въвеждането на еврото. Не обаче Еврозоната е виновна, а просто родната алчност.

Хиляди хора от Пернишко се оплакват от… местните тарикати. В тях влизат от строителни майстори до магазинери, както и собственици на малки търговски обекти – от продажба на гащи до обувки.

Само преди дни бе осми март, дори уличните продавачи на китки се изхитриха. Ако цветята преди точно година бяха между 6 и 30 лева, то за деня на жената в Еврозоната, цените бяха обърнати на между 6 и 30 евро.

„Строителни майстори, занимаващи се с ремонти на къщи, вече са превалутирали едно към едно. Така например, ако през декември искаха 100 лева, то към днешна дата искат 100 евро. Няма курс 1,96. Няма никакви правила. В евро било, същото било дали 1000 лева или 1000 евро. Така казват. Ами, да останат без работа. Трима потърсих за ремонт на покрива на помощна постройка, и тримата тарикати. Да ми рухне по-добре, отколкото да давам пари на тия алчни нещастници. Не Еврозоната е виновна, а нашите изедници – във всички сфери са“, споделя ядосан родопчанин от село в региона.

„По магазините е същата работа. Първо, едва забележимо, някои малки неща просто смениха „лв.“ със знака на еврото, без да бъдат превалутирани стоките. Сега става все по-видимо с други продукти. Една торбичка да речем. Впрочем, в една Гърция, никой не иска пари за това, само тук. Та, торбичката от 10 стотинки, стана 10 цента. Кафе от машина от 60 стотинки, стана 60 цента. И т.н. Иначе същите тези тарикати най-много реват, че цените скачали“, посочва друг нашенец от малък град.

„Авточастите станаха майка си и баща си. Ако даден елемент струваше 100 лева през м.г., в момента е 150 евро“, споделя собственик на сервиз.

Работници по саниране на сгради пък доближават гастарбайтерите. Искат по 60 евро за труд на квадратен метър при 50-60 лева преди месеци. „В Белгия вземат по 70-80 евро за същото, но там стандартът е друг. Как я мислят тази работа?“, казва перничанин, който вече се двоуми дали да санира жилището си.