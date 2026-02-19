Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

Служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите от служебното правителство положиха клетва пред Народното събрание в присъствието на президента Илияна Йотова.

След това кабинетът „Гюров“ се отправи в Министерския съвет, където досегашното правителство на Росен Желязков предаде щафетата на тържествена церемония.

Церемонията в присъствието на всички министри от досегашния и новия кабинет започна с националния химн и европейския химн „Ода на радостта“, фрагмент от Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен.

„Историята вероятно не помни тези, които са имали гръмки титли и постове, но винаги помни тези, които са вземали решения, когато е трябвало да бъдат взети, каза бившият премиер Росен Желязков на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.

„Пожелавам ви успех“, обърна се към всички той.

„Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а с правила“, отговори му Гюров и посочи, че се захващат веднага.

Министър-председателят посочи, че работата на служебното правителство няма да бъде да съди, а да постигне няколко цели. Като най-важна цел служебният премиер посочи де се върне доверието на хората.

Служебният кабинет на премиера Андрей Гюров положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност. Основната задача на правителството, в което влизат общо 22 политици, е да проведе честни и демократични предсрочни парламентарни избори на 19 април. Кабинетът „Гюров“ се закле в деня, когато България се прекланя пред паметта на Апостола на свободата – Васил Левски.

“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.” Тази клетва в 10,04 часа произнесоха в парламента премиерът Андрей Гюров и 21 министри.

На клетвата в Народното събрание присъства президентът Илияна Йотова.

В структурата на служебния кабинет има вицепремиер за честни избори, като постът бе зает от Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието става Андрей Янкулов, а служебен вицепремиер по европейските средства – Мария Недина. Министър на финансите в служебния кабинет ще бъде Георги Клисурски, министър на вътрешните работи – Емил Дечев, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

В състава на предложения служебен кабинет влизат още: министър на регионалното развитие и благоустройство – Ангелина Тодорова-Бонева, министър на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов, министър на отбраната – Атанас Запрянов, министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова, министър на образованието и науката – Сергей Игнатов, министър на здравеопазването – Михаил Околийски, министър на културата – Найден Тодоров, министър на земеделието и храните – Иван Христанов, министър на околната среда и водите – Юлиан Попов, министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова, министър на енергетиката – Трайчо Трайков, министър на електронното управление – Георги Шарков, министър на туризма – Ирена Георгиева, и министър на младежта и спорта – Димитър Илиев.