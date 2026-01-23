Румен Радев тържествено напусна „Дондуков” 2

Румен Радев напусна „Дондуков” 2 изпратен от вече действащия президент Илияна Йотова. Това се случи точно в 16.00 ч., а пред сградата на Президентството се събраха негови симпатизанти.

„Радвам се че преди 9 години българите ми гласуваха доверие и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко хора дойдоха днес пред Президентството. За мен тази емоция е по скъпа от всяка социология. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори че не могат да спрат вълната, защото сме много и сме заедно. Каузата ни е обща. Тя е България”, каза Радев минути, след като напусна сградата.

Оставката на Радев беше приета по-рано днес от Конституционния съд, а докладчик по делото е председателят на съда Павлина Панова. Задачата на съда беше само да установи, че това е негово лично волеизявление, а не направено под натиск. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда Румен Радев да се явява на изслушване в съда, нито да се провежда разследване.

Припомняме, че Радев направи обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че подава оставка, която ще бъде депозирана в Конституционния съд на следващия ден. Решението му бе прецедент в историята на България.