Ръководството на Пернишката болница отличи своите най-добри лекари

На официална церемония ръководството на МБАЛ “Рахила Ангелова” – Перник отличи осем души за всеотдайната им работа през 2025 г. Медицинска сестра на годината стана Емануела Красимирова от отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ). Лаборант на годината е Жасмина Калева, акушер на 2025 г. – Иванка Михова, а за санитар бе отличена Соня Денкова.

Призът за лекар на 2025 г. отиде при пулмолога д-р Бойко Боянов от Първо вътрешно отделение, а за специализант – при д-р Маргарита Кирилова от Второ вътрешно отделение. Беше връчена и награда за администратор – на главния счетоводител на болницата Йорданка Парлапанска.

Гравираните кристални статуетки и почетни значки връчиха председателят на Съвета на директорите на МБАЛ “Рахила Ангелова” адв. Станислав Николов, проф. Красимир Гигов – член на Съвета на директорите и д-р Явор Дренски – директор на МБАЛ „Рахила Ангелова“. Той връчи и един специален плакет – на Община Севлиево и кмета Станислав Владимиров, в знак на благодарност за подкрепата и усилията за модернизиране на лечебното заведение. Статуетката прие зам.-кметът Стефан Кръстев с пожелание към екипа на болницата за здраве, още по-упорита работа през новата година и доволни пациенти.