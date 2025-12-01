Само двама с ковид за седмица, скочиха респираторните заболявания

Четири пъти по-малко са болните от варицела в областта през изминалата седмица. Констатиран е само 1 болен, при 4-ма за предходната седмица. Заболелият е мъж на 23 г. от община Перник, който се лекува амбулаторно от личния си лекар. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Добрата новина е, че няма увеличаване на заболелите от COVID-19. Установени са 2-ма заболели, при толкова за предходната седмица. Скочи броят на заболелите от остри респираторни заболявания/ОРЗ/. През седмицата са регистрирани 88 болни, при 67 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 133,74 %ОО, при средна за страната 86,45%ОО към 24.11.2025 г.

Увеличение има и при болните от чревни заболявания в региона. Констатирани са 4-ма болни, при 2-ма за предходната седмица. От тях 3-ма са заболели от ентероколит, при 2-ма за предходната седмица. Хоспитализирани са за диагностика и лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“-Перник. През седмицата е установен 1 болен от ротавирус. Заболяло е дете на 1 г. от община Радомир, което е хоспитализирано за диагностика и лечение в УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София.

През изминалата седмица е констатиран 1 болен от туберкулоза, при нито един за предходната седмица. През този период са регистрирани и 2-ма заразени с хепатит, при нито един за предходната седмица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 160 проверки. От тях 41 са свързани със спазване забраната за тютюнопушене. РЗИ продължи да извършва и ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона.

Силвия Григорова