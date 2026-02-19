Само 19 „наказани“, прегрешили с въвеждането на еврото в Пернишко

Установени са 19 нарушения при извършени общо 140 проверки от началото на годината в област Перник по Закона за въвеждане на еврото. Това съобщи Габриела Томова, директор на Териториалното поделение на Националната агенция за приходите (ТП – НАП) в Перник, по време на регулярната среща на сформирания щаб във връзка с Механизма за контрол и наблюдение на процеса по въвеждане на еврото, която се проведе в областната администрация. Томова допълни, че от тези 140 проверки 30 са били по подадени сигнали.

Нарушенията са от всички сфери на икономическия живот, каза още Томова. Директорът на ТП – НАП призова гражданите да бъдат активни и да подават сигнали при всяка нередност.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Перник д-р Параскева Татаркова съобщи, че през миналата седмица са били извършени четири проверки на преработвателни предприятия в хранително-вкусовата промишленост. Издадени са две предписания. Те са за това да включат във вътрешните си мониторингови програми и да заложат изследвания и по физико-химични показатели. Така ще се следи за водното съдържание на продукта, сухото вещество, както и маслеността в сухото вещество и съдържанието на сол.

Д-р Татаркова информира за резултатите от взета проба през предходната седмица на бяло саламурено сирене, като не са били констатирани отклонения във физико-химичните показатели. Проверките ще продължат до 31 март, уточни директорът на ОДБХ в Перник