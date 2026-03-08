Само 46 свободни места се предлагат на трудовата борса в Перник

Въпреки че пролетта е на прага, това все още не се отразява на трудовия пазар. След като две поредни седмици предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник нарастваха незначително, то през изминалата те се увеличиха само с 1 и достигнаха 46. Свободните работни места за безработните с висше образование останаха без промяна- 5.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенисти, бояджия на МПС, общи работници, международни шофьори, магистър-фармацевт, автомонтьори, монтажник на изделия от метал, обслужващи работници промишлено производство, шофьор на автобус, маникюрист, разносвач, окачествител на продукти, счетоводител, машинен оператор обработка на метал/метални изделия, готвач в заведение за бързо хранене, машинен оператор фармацевтични продукти, техник-механик, психолози, продавач-консултанти, електромонтьор, помощник-възпитатели, служители на гише в пощенска станция, касиери, техник строителство и архитектура, обслужващ бензиностанция, арматурист, водопроводчик, кофражист, монтажник на мебели от дърво.

Въпреки че три поредни седмици предлаганите свободни места на трудовата борса се увеличават, макар и незначително, в сравнение със същия период на миналата година, те са били двойно повече. Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че най-добро заплащане през миналата седмица се е предлагало на международните шофьори. След тях на техник строителство и архитектура- между 1200-2000 евро.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

Запазва се тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 41 свободни места и 5 за безработни висшисти.