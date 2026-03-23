Само 50 свободни позиции за работа на трудовата борса в Перник

Втора поредна седмица предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник не намаляват, а се увеличават, макар и незначително. През изминалата седмица те станаха с 4 повече и достигнаха 50. Другата добра новина е, че и свободните работни места за безработните с висше образование също се увеличиха с 4 и достигнаха 9.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенисти, общи работници, магистър-фармацевт, обслужващи работници промишлено производство, маникюрист, разносвач, окачествител на продукти, счетоводител, машинен оператор обработка на метал/метални изделия, готвач в заведение за бързо хранене, техник-механик, продавач-консултанти, електрошлосер, помощник-възпитател, служители на гише в пощенска станция, касиери, техник строителство и архитектура, обслужващ бензиностанция, арматурист, водопроводчик, кофражист, монтажник на мебели от дърво, учител по английски език, контрольор по качеството, експерт по подбор на персонал, продавач на закуски и напитки, касиер, охранител, механошлосер, кранист, лекари, фелдшери, продавачи на билети.

Въпреки че астрономическата пролет вече настъпи, това все още не се усеща осезаемо на трудовата борса в Перник. Предлаганите свободни места се твърде малко, в сравнение със същия период на миналата година, пише в. „Съперник“.

Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че най-добро заплащане през миналата седмица се е предлагало на техник строителството- 1300-2000 евро. Следва магистър-фармацевт- 1230-1800 евро.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

Запазва се тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 41 свободни места и 9 за безработни висшисти.