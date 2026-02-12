Санитарка два пъти намира крупни суми, връща ги на собствениците им

Йорданка Георгиева Димитрова едва ли е име, което ще говори нещо на обещството, но със сигурност тя е част от новините, за които трябва да се говори и пише. Тя е санитар в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и получи специална грамота за гражданска доблест от изпълнителния директор на болницата Любомир Пенев.

Защо ли? Отличието и признанието са за това, че на два пъти служителката намира в болницата изгубени лични вещи, съдържащи големи суми пари, и вместо да ги прибере за себе си, ги връща на собствениците! Звучи като в приказките, но е истина. Истина е, че все още има е човеци!

В първия случай, докато чисти, тя намира под пейка в едно от фоайетата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ паднало портмоне, в което има 2400 лв. Без да се замисля, санитарката го предава на охраната на болницата.

Оказва се, че голямата сума е на жена, на която й е предстояла тежка операция. След като разбира, че портмонето й го няма, тя се обръща към охраната на болницата, която й предава изгубената вещ.

„Жената ме целуна по бузата. Каза, че няма една стотинка в себе си, но има телефонния ми номер. Ще ме намери и ще се отблагодари“, разказва Йорданка.

Така и става. След операцията пациентката се свързва с нея, носейки почерпка.

Няколко дни по-късно Йорданка Димитрова отново се натъква на изгубена вещ. Този път става въпрос за мъжка чанта, в която освен голяма сума пари, има лични документи и телефон.

Отново без да се замисли, тя отново търси съдействие от колегите си, с които заедно съобщават за изгубената чанта в най-близкото Пето РПУ. Оттам полицаите се свързват със собственика и случаят отново е с щастлив край.

Запитана дали не се е изкушила да задържи намерените пари и вещи за себе си, Йорданка отговаря: „Направих това пред Бога, защото мое дете вече толкова време няма деца. Борим се за бебе! Направила съм пред Бога добро дело и се помолих да ме възнагради с добра новина. Всичко си имам, само здраве нямам. Слава Богу, справяме се вкъщи – нямам борчове към съседите, мъжът ми има хубава работа. Крепим се“.

Пред директора на болницата тя сподели, че произхожда от семейство на разведени родители и нейната майка сама е успяла да отгледа три деца и да ги възпита като честни и добри хора.

„Тя е човекът, който ме е научил на всичко“, обяснила санитарката.

Честната постъпка, която няма как да не бъде възнаградена от живота и съдбата!