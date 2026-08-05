Сантиметрите на Дунав

Прогнозите за нивото на река Дунав в сантиметри, които в три следобед ежедневно вървяха по радиото едно време, ги вземахме за майтап.

За губивреме и никому ненужни справки, които само те карат да превъртиш радиото на друга станция. Досадна работа, измислена от дипломиран безделник, за да изкара някой лев. Че даже и вицове за нивото на Дунав тръгнаха след промените.

И както всичко старо, и нивото изплесна от новините, заменено кой знае с какво, което пак никой не слуша. Да, ама дойде време да си припомним за нивото в доста драматичен аспект. Дунав пресъхва твърде сериозно и нивото му стана проблем от стратегическо значение.

Сантиметрите на водата вече значат национална сигурност, безопасна атомна централа и ток, без който климатиците в офисите не работят. Икономиката също. Майтапът е сериозна работа и това природата ни го доказа нагледно. Вече не само радиото, но и телевизиите включиха нивото на сериозна вълна. Ежедневно, дори ежечасно.

Енергийните капацитети се разтичаха да спасяват всеки сантиметър. Всяка капка вода по Дунав е национален капитал. Сушата ни наводни с апокалиптични прогнози. Реката пак си остава в сантиметри, но хидролозите са на всеки километър. И никой не се майтапи.

Валентин Варадинов