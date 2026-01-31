Сбогом на лева, днес за последно може да плащаме с него

Сбогуваме се с българския лев, днес е последният ден, в който може да плащаме с левове.

От неделя, 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство у нас, левовете вече няма да бъдат приемани в търговските обекти.

България прие еврото и стана член на еврозоната на 1 януари 2026 година. Първият месец от годината беше преходен период, в който имаше възможност за плащане и в левове, и в евро.

От 1 февруари левът излиза от обращение.

Останалите у гражданите левови банкноти и монети обаче ще могат да бъдат обменяни по официалния фиксиран курс – 1 евро = 1.95583 лева. Това ще може да става безплатно до 30 юни в търговските банки, „Български пощи“ също ще обменят безплатно в населени места без банков клон, а Българската народна банка (БНБ) ще обменя безсрочно безплатно левове.

В магазините цените ще продължат да бъдат показват както в евро, така и в левове до 8 август 2026 г.