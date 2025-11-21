Сградата на Минната дирекция беше осветена в синьо

Сградата на Минна дирекция бе осветена в синя светлина като част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“.

Инициативата цели да насочи общественото внимание към превенцията на насилието над и между деца и да подчертае необходимостта от нулева толерантност към агресията.

Синята светлина символично припомня значението на защитата на детските права, като тази година отбелязваме и 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Освен светлинната инсталация, сградата бе озвучена със специално създадено аудиопослание срещу насилието, което призовава към повече внимание, емпатия и подкрепа за най-малките.

Проявата в Перник е част поредица от събития, в които се включват сгради в цялата страна, ангажирани с каузата за промяна на обществените нагласи и повишаване чувствителността към проблемите, свързани с детската безопасност.