Сградата на Минната дирекция в Перник светна в лилаво

Сградата на Минна дирекция беше осветена в лилаво – така беше отбелязан Световният ден за информираност за епилепсията. Това съобщи за БТА пиар експертът на администрацията Симона Симеонова.

Тя допълни, че инициативата цели да повиши обществената чувствителност към хората с епилепсия и да насърчи разбирането, подкрепата и съпричастността към тях. Лилавият цвят е международен символ на тази кауза и обединява милиони хора по света в стремежа към по-добра информираност.

Симеонова добави, че по този начин се отбелязва Световният ден за информираност за епилепсията в цял свят, като през последните две години 10 областни града в страната ни подкрепят инициативата. Община Перник за първи път се включи в знак на съпричастност, като освети емблематичната за града сграда – Минна дирекция.

През месец ноември миналата година архитектурният паметник беше осветен в синя светлина и озвучен със специално аудиопослание като част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“.