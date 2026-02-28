Сегашният режим на водата в Брезник продължава и през март

Режимът на водоподаване за град Брезник ще остане непроменен и през месец март. Това става ясно от заповед на кмета на общината Васил Узунов.

На сайта на Община Брезник е публикувана заповед, съгласно която от 2 март до 31 март подаването на вода към потребителите на град Брезник ще бъде всеки ден от 5:00 часа до 23:00 часа.

Заповедта е връчена за изпълнение на управителя на общинската фирма „Водоснабдяване“-Брезник. За сведение е изпратена на ВиК-Перник и на Регионална здравна инспекция-Перник.

Това ще е втори месец на драстично облекчен воден режим за Брезник. Питейният язовир „Красава“ продължава да покачва нивото си и преди седмица беше пълен почти наполовина.