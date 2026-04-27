Седем стари къщи край ждрелото на р. Ерма в Трън подредени в изложба

Историите на седем стари къщи са събрани в изложбата „Къщите и хората“, която е подредена в Информационния център край ждрелото на р. Ерма в Трън. Това каза за БТА архитект Елена Стойчева, която е част от екипа, съставил експозицията.

Изложбата включва пана със снимки на къщи със специална история и аудиовизуален материал, предаващ разказите на собствениците и обитателите им, както и техни фотографии. Показани са и материални елементи от самите сгради като плочки, керпичени тухли или късчета калена стена. Така е заложен и тактилен елемент в експозицията, уточни Стойчева.

Стойчева и Георги Николов, които са работили върху проучването съвместно с платформата Ruralheritage.bg и фондация „Адаптика“, представиха пред публика едногодишния си труд. Куратор на експозицията е Васил Владимиров, а редактор – Яна Стоянова.

Една от заснетите къщи, представени в изложбата, е от Трън, посочи Елена Стойчева. Домакин и съорганизатор за провеждането на проявата в трънския край е местният Общински исторически музей.

„В Трън дойдохме по покана на наши приятели, които имат отношение към архитектурното наследство. Те са пряко свързани с този край. Знаем за трънските майстори, които се славят като много добри строители, а ние дотогава не бяхме проучвали архитектурата в Трън“, каза още архитектът.

Сред историите на хората, на които е посветен проектът, е тази на млада двойка българи, завърнали се в родината от Лондон. Те намерили своя дом в неназовано северозападно село. Писателката Розмари Де Мео разказва какво означава да издържиш „изпита на старината“. Кинотворецът Борис Мисирков сбъдва своята родопска мечта за близост до истинското.

Архитект Елена Стойчева уточни, че експозицията е била показана пред публика само веднъж – през лятото на 2025 г. в столицата. След Трън тя ще бъде представена в Бургас, в Културния център „Морско казино“, в периода 2 – 13 юни. От 4 до 25 юли пък ще гостува на троянското Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, след това във Велико Търново и Ново село, Видинско.

Тя разказа повече за онлайн платформата Ruralheritage.bg, която документира селската архитектура като жива част от културното наследство на България. Нейният фокус са жилищни сгради от по-слабо изследвани периоди – като 20-те и 30-те години на 20. век – и цели да привлече вниманието към стойността на тези обекти, за да насърчи опазването им и да покаже, че селската архитектура е богатство, което заслужава уважение и грижа.

Проектът „Къщите и хората – Архитектурни истории от българските села“ е осъществен с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.

Директорът на музея в Трън Милена Катошева добави за БТА, че предварително е била запозната с изложбата, която е била с много по-мащабни размери. Паната са били големи и внушителни, а това е довело до въпроса къде може да бъде подредена експозицията в Трън. Тогава авторите са взели решение да адаптират „Къщите и хората“, като са създали и по-малки експозиционни пана, така че да могат да се разполажат в пространството на Информационния център край ждрелото на р. Ерма.

Залата досега никога не е била използвана така, но идеята дава обещаващо начало тепърва да се организират още много подобни прояви, коментира Катошева.

„В трънския край има характерна архитектура, която си заслужава да се види. За съжаление много от сградите са в тежко състояние и няма кой да ги поддържа. Аз съм заснела доста такива сгради и се надявам те да си намерят своя пазител. Замислям се да направя нещо като продължение на тази изложба, но това ще отнеме време, а са необходими и средства“, допълни директорът на музея в Трън.