Седмицата на любовта събира Цветана Манева, Богдана Карадочева и Веселин Маринов в Перник

Седмицата на любовта събира легендите на българската култура Цветана Манева, Богдана Карадочева и Веселин Маринов в Перник. За седемте дни от 9 до 15 февруари Перник се превръщат в притегателен центр за българската култура благодарение на фестивала „Арт Будилник“.

В рамките на третото издание на фестивала в Перник жителите и гостите на града ще могат да се насладят на 14 събития за малки и големи, изцяло с „вход свободен“. Те се провеждат под егидата и с подкрепата на Община Перник.

На сцената излезе великата Цветана Манева за спектакъла „За любовта“. В постановката тя играе с Александър Сано, Петър Дочев, Александър Евгениев и Петър Антонов. Рисуване с вино с кампанията „Промени картинката“ на „Филип Морис“ бе изненадата от афиша във вторник.

В сряда страстите в Двореца на културата до най-високото ниво на емоциите ще нажежи Веселин Маринов с концерт за любовта. Сряда е един от дните и за малки, и за големи. Фестивалният следобед ще стартира с детски фолклорен концерт, след което сатирикът Михаил Вешим ще представи книгата си „Заведи ме вкъщи“ и едноименния филм на режисьора Мартин Геновски, направен по нея.

В петък театърът отново ще властва в Двореца на културата в Перник със спектакъла на Силвия Лулчева и Лиза Шопова – „Госпожите“.

Вечерта на 14 февруари, легендите на българската попмузика – Богдана Карадочева и Стефан Димитров, ще празнуват Св. Валентин с почитателите си в Перник в един уникален мултимедиен концерт–спектакъл на сцената на Двореца на културата.

Две представления за деца на Благоевградския куклен театър и детска работилничка за картички с художничката Ева Кирова допълват програмата в събота. Фестивалът в Перник приключва следобед на 15 февруари, неделя, със среща с писателя Георги Бърдаров, който ще представи романите си.

Фестивалът „Арт Будилник“ се организира от едноименното сдружение, създадено през 2022 г. от Елизабет Методиева, Мартин Геновски и София Бобчева, с основна цел децентрализация на културния живот в страната и осигуряване на свободен достъп до качествени културни събития в по-малките населени места. Концепцията на фестивала е насочена към устойчиво културно развитие, популяризиране на българските творци и активен диалог между артисти и публика.

Форматът на „Арт Будилник“ включва както утвърдени имена от националната културна сцена, така и млади артисти, като акцент се поставя върху срещите с публиката и запазването на културната памет. По време на фестивала в Перник се разпространява и специален фестивален вестник, който представя програмата и популяризира културните и историческите обекти на града.

Всички събития в рамките на „Арт Будилник“ са с вход свободен, като зрители се допускат до запълване на капацитета на залите.