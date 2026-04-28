Седмица на имунизацията насочена към превенцията срещу морбили

Европейската седмица на имунизацията насочва вниманието към превенцията на морбили, съобщи за БТА общопрактикуващият лекар от Перник д-р Веселина Никифорова. Тя добави, че заболяването морбили е ваксинопредотвратимо и въпреки това все още има родители, които не имунизират децата си, което създава риск за тяхното здраве и за обществото.

„Не мога да си обясня защо в 21 век все още има родители, които не имунизират децата си и това води до тяхното разболяване“, коментира Никифорова. По думите ѝ морбили е изключително заразно заболяване, като вероятността човек да се зарази при контакт с болен достига около 98 процента. Когато по-малко хора се ваксинират, намалява и т.нар. колективен имунитет, добави тя.

„Когато вземеш решение лично за себе си да не се имунизираш е едно, но когато не се имунизираш – излагаш на риск цялото общество“, подчерта общопрактикуващият лекар.

Инкубационният период на заболяването – от заразяването до появата на симптомите – е между 7 и 21 дни, средно около 14. Клиничната картина наподобява грип – наблюдават се кашлица, хрема и възпаление на очите, а около четвъртия ден се появява характерният обрив. Типичен признак са и белите петна по лигавицата на бузите в устната кухина.

Заболяването може да протече тежко и да доведе до усложнения като пневмония и енцефалит. Никифорова призова родителите на малки деца да спазват имунизационния календар. Ваксината срещу морбили се поставя двукратно – първата доза е при навършена една година и един месец, а реимунизацията – на 12-годишна възраст.

Лекарят коментира и разпространени твърдения, че ваксината срещу морбили може да причини аутизъм.

„Няма медицинско доказателство, че ваксината води до подобни усложнения. Аутизмът е генетично обусловено състояние. Възможно е в редки случаи да има съвпадение между поставянето на ваксината и проявата на симптомите“, уточни Никифорова.

Тя допълни, че има над 30 години лекарски стаж и през практиката си е поставила хиляди ваксини, без да наблюдава подобна зависимост сред пациентите си.

От Регионална здравна инспекция – Перник съобщиха за Българска телеграфна агенция, че в област Перник към момента няма регистрирани случаи на заболели от морбили и епидемиологичната обстановка е спокойна.