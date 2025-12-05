„Седмица на отворените врати“ в Белодробната болница в Перник

„Седмица на отворените врати“ организира СБАЛББ-Перник, позната на перничани като Белодробната болница, от 8.12.2025 г. до 12.12.2025 г.

Инициативата се провежда в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, в партньорство с Министерство на здравеопазването на Република България.

В рамките на кампанията, всички желаещи могат напълно безплатно да получат специализиран преглед със скринингова насоченост за откриване на туберкулозна инфекция.

Прегледите ще се извършват в приемно-консултативния кабинет на Белодробната болница в Перник, в периода 8.12.2025 г. – 12.12.25 г. от 10.30 ч. до 13.30 ч.

От болницата напомнят, че направление за преглед от личния лекар не се изисква.

До болницата се пътува с микробус № 9, по маршрут от спирка „Бучински път“ през всички спирки на градски транспорт на вътрешноградската магистрала до болница „Свети Панталеймон“ и обратно. Часовете на тръгване от спирка „Метал“ са: 7.30 ч.; 10.00 ч.; 12.00 ч.; 13.30 ч.; 15.30 ч.; 17.30 ч.

Силвия Григорова