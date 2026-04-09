Седмият Църногорски събор „В сърцето на Граово“ ще се проведе между 10 и 12 юли

Седмото издание на най-мащабното събитие в община Брезник за последното десетилетие се задава през лятото на 2026 година. От 10 до 12 юли край Църногорския манастир „Свети Безсребреници Козма и Дамян“ над брезнишкото село Гигинци ще се проведе седми Църногорски събор „В сърцето на Граово“. Новината анонсира игуменът на светата обител архимандрит Никанор.

В Областна администрация-Перник вече се е състояла първа от поредицата срещи, които организационният комитет под егидата на областния управител Георги Недев ще проведе покрай организацията на събитието. „Ще работим с Божията помощ за осъществяването на инициативата“, отсече архимандрит Никанор.

Zapadno.com припомня, че първото издание на Църногорския събор се проведе в средата на месец юли 2018 година. Тогава идеята на организаторите бе събитието да се превърне в голям събор на Граовско, който да съчетава фолклор, занаяти, исторически игри, манастирски производители и други изненади.

Така се и получи и ежегодно, с изключение на 2020 година, фолклорни състави и изпълнители от област Перник и страната представяха свои изпълнения пред хилядите посетители. Миналата година съборът не се състоя в мащабния му вид на поляните край манастира.