Семейни войни: 47-годишен перничанин е задържан за закана за убийство

47-годишен мъж от Перник е задържан за отправена закана за убийство след семеен скандал. Инцидентът е станал снощи около час преди полунощ.

Сигналът на тел. 112 е подаден за възникнал конфликт между зет и тъст. По първоначални данни 47-годишният зет се е заканил с убийство на 66-годишния си тъст и е произвел изстрел с газов пистолет в помещението, в което са се намирали. Установено е, че оръжието не е било регистрирано по надлежния ред.

Впоследствие по-възрастният мъж е нанесъл удар в лицето на зет си, като не са причинени сериозни наранявания.

Служители на Първо РУ са задържали 47-годишния мъж за срок до 24 часа. Той е познат на полицията. Образувано е досъдебно производство по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Наказателния кодекс. Уведомена е прокуратурата, а разследването продължава.