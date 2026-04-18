Семинар за изворен фолклор организират в Брезник

Танцов семинар ще се състои на 25 април в читалището в Брезник, съобщи за БТА хореографът на местния танцов клуб „Калина“ Милена Иванова. Инициативата е на нейния колега и ръководител на танцовия клуб „От извора“ – София, Александър Трендафилов.

По думите на Иванова това е негов проект, който вече е реализиран на различни места в страната. Тя уточни, че финансирането е изцяло негово, а идеята включва посещения на по-слабо познати райони, за да се популяризират автентичният фолклор, традиционната кухня и местните облекла.

В Брезник също ще бъде организирана дегустация на традиционни храни, както и представяне на няколко вида граовски носии (литаци) – от автентични до стилизирани. Иванова посочи още, че при подготовката на менюто е използвала рецепти от книгата „Храната на граовци“ на местния краевед Вера Георгиева, както и такива, предоставени от краеведа Аниела Асенова. Посетителите ще могат да опитат тутманик с пръжки, зелник, качамак, скроб, туршия, баница, сарми и сладкиши. Хореографката ще покаже и два танца от региона – „Старо граовско“ и „Петрунино“, включени в книгата на покойния хореограф Лозан Иванчев (1925 – 2021) – „Фолклорни хорà и танци на песен от Граово“.

Иванова разказа, че преди пет или шест години Трендафилов я е поканил в своята зала в София, където тя отново е представила танци на Иванчев. Тогава са гостували там с музиканти от читалището в Брезник, показали са традиционни ястия като тутманик, качамак, зелник и вариво, приготвени от брезничанки. На тази среща Иванова е представила и книгата на хореографа Лозан Иванчев, разказала е за него и е обучила участниците на три танца от Граово.

В предстоящия семинар в Брезник ще се включат танцьори на Трендафилов от София и представители на танцов клуб „Калина“. По информация на Иванова се очаква около 50 души да пристигнат от столицата. Тя уточни, че нейният колега работи с група, която изучава изцяло изворен и автентичен фолклор. Танцовата част на семинара ще се проведе във фоайето на читалището, а дегустацията – в малкия салон. Предвидено е и ревю на носии, представени от деца.

„Няма да има предварителен сценарий. Искам да се получи спокоен разговор, в който всеки да каже нещо, включително да разкаже спомен за Лозан Иванчев“, каза Иванова. Тя допълни, че е поканила и самодейци от село Слаковци, които ще изпълнят няколко народни песни.

По думите ѝ участието в семинара има и лична стойност, тъй като го възприема като възможност да съхрани и популяризира танцовото наследство на Иванчев. Тя отбеляза, че благодарение на спомените и знанията на негови бивши танцьори, хората по-лесно могат да усвоят неговото творчество.

Иванова, която за кратко също е била негова ученичка, си спомня, че той е бил строг, взискателен, но справедлив човек. Тя разказа, че при представянето на книгата му танцьорите й са изпълнили 12 негови хорà. Той обаче е установил пропусната стъпка в танца „Петрунино“ и лично е направил корекция. Именно този танц ще бъде показан и по време на семинара на 25 април.

Иванова изпълнява повече от десет хорà на Лозан Иванчев. Очаква се семинарът да продължи около четири часа.