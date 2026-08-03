Синът на загиналата Руми: Който е снимал катастрофата, да ми прати клип

Синът на загиналата жена при тежката катастрофа на 22 юли на пътя Перник – София при Владая излезе с молба в социалните мрежи. Ивайло Асенов е написал призив.

„С молба до всички който пътуват Перник-София. Става въпрос за тежкото ПТП -то от 22-ри на Владая, при което убиха по най-бруталния начин моята майка. Всеки който е минал от там и има някакъв видеоматериал от телефон или видеорегистратор, нека ми прати на лично. Знам че все още има добри хора, нека ги предпазим от смъртта по пътя, а извършителите да си получат това което заслужават!“, пише Асенов.

Припомняме, че в деня на трагедията около 7,00 ч., 63-годишната Румяна е била зад волана на колата, връхлетяна от джип. Тя е съпруга, майка и баба на четири деца. Във фаталния момент е пътувала към работата си.

Шофьорът, причинил фаталната катастрофа е служител на Министерството на финансите.