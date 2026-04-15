Скочиха повикванията на спешния телефон

На 254 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 21 повече в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник-171, което е с 6 повече в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-32, което е с 5 повече от предходната седмица. В Трън- 21, което е с 8 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 153, амбулаторни прегледа, което е с 8 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Брезник- 51, което е с 9 повече от предходната. Следват филиалите в Трън- 48, което е с 6 повече от предходната седмица и Радомир- 48, което е с 11 повече от предходната седмица. Следват филиалите в Трън-41, което е с 1 по-малко от предходната седмица.

През изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 104, което е с 20 повече от предходната, сред които няма пациенти с CОVID-19.

Добрата новина е, че през изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник не са се отзовали на нито едно пътно-транспортно произшествие. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът на извършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица показва, че са се увеличили значително приетите повиквания на спешния телефон. Увеличили са се и транспортираните пациенти до пернишката болница. амбулаторните прегледи в три от шестте общини в областта. Това показва, че все още не са отшумели респираторните инфекции.

Фактът, че са се увеличили и транспортираните пациенти, означава, че са се повишили усложненията при някои остри респираторни инфекции по различни причини. В много от случаите това се дължи или на подценяване на заболяването и ненавременно предприети мерки, или на опит за самолечение. Според метеоролозите, времето през тази седмица ще бъде хладно и с валежи. Затова все още е налице опасност от появата на респираторни заболявания, заради променливите температури. Това създава дискомфорт на организма и го прави уязвим на простудни заболявания.

Поради това съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко и да не подценяват опасността от респираторни заболявания. Отново ще напомня, че е важно да не се прибягва до самолекуване, особено с антибиотици, за да се избегнат усложнения при острите респираторни заболявания. Важно е да се знае, че при появата на грипоподобни симптоми, вземането на антибиотик, без лекарско предписание, не е за препоръчване и не гарантира излекуване“, напомни д-р Симеонов.