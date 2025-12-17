Скочиха повикванията на 112, повече са и амбулаторните прегледи

На 222 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 23 повече в сравнение с предходната.

Най-много отново са приетите повиквания в Перник – 156, което е с 10 повече в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир- 34, което е с 16 повече от предходната седмица. В Брезник- 14, което е с 2 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 122 амбулаторни прегледа, което е с 3 повече от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Трън- 38, което е с 6 повече от предходната седмица. В Радомир- 32, което ще рече с 6 по-малко от предходната седмица. В Брезник- 32, което е с 4 повече от предходната седмица.

Добрата новина е, че и през изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 101, което е с 21 повече от предходната седмица.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 4 пътно-транспортни произшествия. От тях 3 са в Перник и в Радомир-1. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът, който правим на свършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица, показва, че е скочил както броят на повикванията на спешния телефон 112, така и на амбулаторните прегледи. Повече са и транспортираните пациенти до здравно заведение. Това доказва, че предупрежденията на вирусолозите, че грипът настъпва, са напълно оправдани. Това е нормално, защото навлизаме в сезона на острите респираторни заболявания. Затова апелирам хронично болните и възрастните хора да избягват да посещават места, където се събират повече хора.

Задължително е спазването на стриктна хигиена. За препоръчване е да се избягва посещението на места, където се събират повече хора. При движение в обществен транспорт задължително трябва да се слагат предпазни маски на лицето. Много е важно да се избягва самолекуването. При появата на грипоподобни симптоми, непременно да се търси лекарска помощ“, поясни д-р Симеонов.

Силвия Григорова