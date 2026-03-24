Скочи броят на транспортираните до болница пациенти

На 221 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 16 повече в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник-147, което е с 5 повече в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-27, което е с 5 по-малко от предходната седмица. В Брезник- 18, което е с 2 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 122, амбулаторни прегледа, което е с 5 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Трън- 42, което е с 4 по-малко от предходната седмица. Брезник- 39, което е с 8 повече от предходната. В Радомир- 28, което е с 2 повече от предходната седмица.

През изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 103, което е с 20 повече от предходната, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали само на 1 пътно-транспортно произшествие, което е в Перник. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът, който правим на свършеното от спешните ни екипи през изминалата седмица, показва, че са се увеличили повикванията на спешния телефон 112. Намалели са амбулаторните прегледи, но не във всички общини, в някои като Брезник, са се увеличили.

Скочили са и транспортираните болни до здравно заведение. Това означава, че все още не трябва да подценяваме опасността от заболяване от респираторни заболявания. Според метеоролозите, този месец март е по-различен от миналата година. Той е по-студен, с променливи температури. Това създава дискомфорт на организма и го прави податлив на простудни заболявания. Затова съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко и да не подценяват опасността от респираторни заболявания.

Скочилият брой на транспортирани до здравно заведение пациенти показва, че при тях, освен хроничните им заболявания, е имало и усложнения. Отново ще напомня, че е важно да не се прибягва до самолекуване, за да се избегнат усложнения при острите респираторни заболявания.

При появата на грипоподобни симптоми, непременно да се търси лекарска помощ. Важно е да се знае, че при появата на грипоподобни симптоми, вземането на антибиотик, без лекарско предписание, не е за препоръчване и не гарантира излекуване“, напомни д-р Симеонов.