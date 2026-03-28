Слаба активност на купувачите на гласове в Перник, само 4-ма задържани

Четирима са задържани за нарушения във връзка с предстоящите избори, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев на работна среща в Областната дирекция (ОД) на МВР – Перник, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Кандев допълни, че по информация, валидна за региона, са образувани четири досъдебни производства, постъпили са девет сигнала за нарушения и са съставени 62 предупредителни протокола.

Данните бяха изнесени на работна среща с ръководния състав на областната дирекция, на която присъстваха още министърът на вътрешните работи Емил Дечев и неговият заместник Калоян Калоянов, пише БТА.

По време на визитата министърът е уверил служителите, че ръководството на министерството застава твърдо зад всеки, който изпълнява служебните си задължения професионално, решително и в съответствие със закона.

На срещата беше поставен въпросът за ефективното противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес, като за целта е необходимо събирането на надеждни и достатъчни доказателства, които да осигурят постановяването на осъдителни присъди.

Поставен е и акцент върху нуждата от активно използване на всички законови способи и налични ресурси, чрез които да се осигури навременно получаване на информация и предотвратяване на практики като контролиран вот, допълват от пресцентъра на полицията в Перник.