„Славата“ приключи домакинствата си с победа

Струмска слава победи ФК Банско с 2:1 в последния си домакински мач за сезон 2025/2026. Срещата между двата отбора бе от 33 кръг в Югозападната Трета лига.

Радомирци започнаха по активно срещата и упражниха домакински натиск, докато гостите опитваха да контраатакуват.В 22-ата минута след центриране от ъглов удар на Даниел Начев, централният защитник на „Славата“ – Димитър Митов, засече топката с глава и откри резултата за 1:0.

Минути след попадението, хубав рейд на бившия футболист на Струмска слава – Петър Кепов, завърши с удар, който вратаря Михайлов спаси. В ответната атака Кристиян Слишков се озова на стрелкова позиция и стреля, но ударът му завърши в ръцете на стража на гостите Тъпигьозов.

В 35-ата минута „Славата“ отбеляза втори гол. Бърза атака започната от Александър Аспарухов изведе Кристиян Слишков до аут линията, който без забавяне подаде успореден пас към Даниел Начев и той покачи на 2:0 за „Славата“.В края на първото полувреме Денислав Мицаков отне топката в средата на терена и тръгна в атака, с дрибъл достигна до наказателното поле на гостите, където пусна успореден пас за капитанът Аспарухов, но защитник притича и изби топката в ъглов удар.

Втората част започна с опит за натиск на гостите от Банско.

В 53-ата минута бързо изпълнено странично хвърляне от Александър Аспарухов изведе Деян Христов, който с удар от въздуха стреля, но ударът му бе уловен от вратаря Атанас Тъпигьозов.Последва добра възможност пред отбора на ФК Банско, след като капитанът Роман Родопски центрира добре от свободен удар в наказателното поле на „Славата“, и там Георги Фикийн засече топката с глава, но вратаря Михайлов с върха на пръстите изби в ъглов удар.

Появилият се в игра през втората част юноша на Струмска слава – Никола Митков отне топката в близост до наказателното поле на гостите и комбинира с Деян Христов, който центрира опасно в наказателното поле, там Любомир Тодоров с удар от въздуха стреля, но изстрелът му мина в страни от вратата.

В заключителните минути Александър Аспарухов се отскубна от защитата на гостите и изведе неостаряващия Деян Христов сам срещу вратаря Тъпигьозов. Опитният нападател не прояви егоизъм, а комбинира с намиращия се в близост около точката на дузпата Стивън Манолов, който стреля но ударът му срещна тялото на защитник и след това бе избит.В последната минута от редовното време, гостите върнаха едно попадение дело на Мирослав Боянов, който засече с глава центриране от ъглов удар на Роман Родопски и по този начин оформи крайния резултат – 2:1 в полза на радомирци.

Наградиха радомирци със сребърни медали

Футболисти, треньори, ръководители на Струмска слава бяха наградени с Купа и сребърни медали за завоюваното второ място в Югозападната Трета лига след днешната победа срещу ФК Банско с 2:1.Делегатът на срещата Николай Младенов връчи Купата и медалите на радомирци.В последния кръг следващата седмица Струмска слава гостува на Пирин (Разлог).