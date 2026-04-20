Слави закрива 7/8 ТВ, ИТН няма да получава дори субсидия

Слави Трифонов отива в историята не само политически, но и медийно. Има такъв народ най-вероятно остава под чертата от 1% за взимане на държавна субсидия по Закона за политическите партии и така идва краят и на платения му телевизионен канал.

7/8 ТВ се издържаше предимно със средства на доскоро присъствалата в активния парламентарен живот ИТН и субсидията от около 1,2 милиона лева на година (на базата на получените гласове в края на октомври 2024-а при тогавашните предсрочни парламентарни избори – б.р.).

Това означава, че при отпадналото държавно финансиране за партията на Дългия, той ще трябва да привлече не по-малко от 1,5 милиона абонати всеки месец с таксата от 0,40 евро (0,78 лева), за да си осигури ефира.

Още преди изборите обаче по коридорите на канала, базиран в столичния кв. „Левски-Г“ упорито се е говорело, че на балерини, гримьори, монтажисти и оператори времето е преброено.

Директорът Евгени Димитров пък бил силно изнервен в заключителната фаза от предизборната кампания заради вътрешната социология, показвала ясно, че ИТН е на кантар за вход в Народното събрание.

Е, изненадата е двойна, защото формацийката не просто изпада от 52-ия състав на парламента, но и от възможността да се финансира.

Спрямо канала има и наложени запори по няколко дела за десетки хиляди.