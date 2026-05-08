Славкова: ГЕРБ и ДПС са „меката“ опозиция, ПП, ДБ и „Възраждане“ – острата

„Опозицията заяви, че ще бъде критична, въпреки че в думите ѝ прозираха пожелания за успех на това правителство. Всички си дават сметка, че тази 5-годишна политическа сила не доведе до нищо добро, включително за самите партии“, коментира в тв ефира социологът Евелина Славкова от „Тренд“.

„В началната реч на Румен Радев бяха казани част от приоритетите. Още в понеделник „Прогресивна България“ ще внесе законопроекти за цените. Изключително важно беше рязко и бързо да започнат с инициативи. Говорим за очакване на хората, но има задължение да се свършат неща, които боксуват“, добави тя.

„Това вероятно не са кадри на „Има такъв народ“. Вероятно в миналото са били предложени на ИТН, а сега са били предложени на „Прогресивна България“. Вероятно са неясно чии кадри“, посочи Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“.

Според нея по време на дебата в Народното събрание са се оформили два вида опозиция. По-острата е в лицето на „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. По-меката е в лицето на ГЕРБ и ДПС.

„Можем да си го обясним с опит да се пресече реваншистки устрем от страна на „Прогресивна България“. Неслучайно този въпрос от „Прогресивна България“ се опитват да изнесат извън парламента към органите, които има функции от силов характер“, допълни тя относно исканията за създаване на разследващи комисии в парламента, заяви социологът.