След повече от 30 години е обновен салонът на читалището в Рударци

Салонът на Народно читалище „Васил Левски – 1968“ в пернишкото село Рударци е обновен и отново отворен след над три десетилетия. Това съобщи за БТА секретарят на културната институция Биляна Лазарова.

Ремонтът е осъществен със средства и доброволен труд на местни жители, читалищни служители и членове на настоятелството. По думите на Лазарова залата дълги години е била затворена и практически неизползваема. Новото настоятелство, съставено предимно от млади хора, е поело инициативата за нейното възстановяване.

В процеса на дейностите е извършена и противопожарна импрегнация – обработка на материали, най-често от дърво, със специални препарати, които ги правят по-трудно запалими. Процедурата е скъпоструваща и рядко се прилага в читалищата, обясни секретарката. Тя посочи още, че заедно с това са подменени старите кожени седалки с дарени от Театър „София“, а демонтираните са предоставени на стогодишно читалище във Велинград. Обновена е също подовата настилка с нов балатум, осигурен с помощта на дарители. Изцяло е възстановено и електрическото табло, захранващо сцената, което преди това е било в силно компрометирано състояние.

С дарени материали е извършен ремонт и на фоайето пред салона, което практически е изградено наново чрез шпакловане и боядисване. Цялостно освежаване, включително лакиране, е претърпяла и сцената. Салонът се е сдобил и с ново осветление.

Ремонтните дейности са продължили близо три години, каза Лазарова. От страна на читалището са вложени около 7 хиляди лева, а останалите средства са осигурени от дарители. Извършената импрегнация нарежда читалището сред малкото в Пернишка област с подобно подобрение, което е проверено и одобрено от пожарната.

Официалното откриване на обновеното пространство ще се състои на 18 април с концерт с участието на фолклорни изпълнители и самодейци.

От малко повече от година читалището в Рударци има нов председател – Михаил Динев, който активно съдейства за реализирането на дейностите. С обновения салон културната институция планира да развива разнообразни инициативи, включително кино прожекции, театрални постановки и концерти.

Читалището в пернишкото село развива активна художествено-творческа дейност с близо 90 прояви годишно. Към него функционират женска и детска фолклорна група, детски танцов състав, два фолклорни състава за възрастни, група по латино танци, школа по пиано, арт работилници, лятна занималня и други. Самодейците са над 80 души – най-малкият е на три години, а най-възрастният е над 80.