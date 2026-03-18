След сигнал във Фейсбук: Глобиха шофьор в Перник, паркирал на тротоар

В Перник водач на лек автомобил бе санкциониран за неправилно спиране върху тротоар — нарушение, което създава сериозни предпоставки за инциденти и затруднява придвижването на пешеходците.

Случаят е от 15 февруари, когато в социалната мрежа Facebook, в групата „Снимай Перник – нека всички видят!“, бе публикуван сигнал, придружен със снимков материал.

На кадрите ясно се вижда лек автомобил „Мерцедес“, паркиран върху тротоар, като по този начин принуждава възрастна жена с патерица да слезе на пътното платно, за да продължи движението си. Подобно поведение излага на риск най-уязвимите участници в движението и е недопустимо. След самосезиране на органите на реда, водачът е установен и му е съставен акт за административно нарушение.

От ОДМВР – Перник напомнят, че спазването на правилата за движение не е формалност, а въпрос на отговорност към живота и здравето на всички. Паркирането върху тротоари ограничава правото на безопасно придвижване на пешеходците — особено на възрастни хора, родители с колички и хора с увреждания. Институциите апелират към всички водачи да проявяват съзнателност и уважение към останалите участници в движението.

Гражданската активност също има ключова роля — сигнали със снимков материал и видеоклипове могат да бъдат подавани на официалните имейл адреси: pernik@mvr.bg и kat-pernik@mvr.bg, като по този начин се подпомага навременното установяване и санкциониране на нарушенията и обратна връзка за взетото отношение.