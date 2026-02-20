Служители на ОД МВР-Перник наградени с високи държавни отличия

В знак на признание за безупречен професионализъм, всеотдайност и решителни действия в защита на законността, шестима служители на ОДМВР – Перник бяха наградени от министъра на вътрешните работи. Отличията са присъдени за изключителен принос и постигнати резултати в рамките на мащабна, безпрецедентна по своя обхват и сложност специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, извършвала имотни измами.

Престъпната дейност е развивана на територията на Пернишка, Кюстендилска и Софийска област, както и на София – град. В продължение на повече от осем месеца служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Перник, в тясно взаимодействие с експерти от ГДНП и СДВР, последователно и методично разплитаха изключително сложна престъпна схема.

В резултат на целенасочените и професионално проведени действия бяха защитени правата и интересите на 28 физически лица и две общини – Перник и Столична община. В хода на реализацията са задържани 40 лица, като на по-късен етап на седем от тях са повдигнати обвинения и са наложени различни мерки за неотклонение.

С най-високото отличие – „Почетен медал“ на МВР, бе удостоен главен инспектор Кирил Иванов – началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. С „Почетен знак на МВР“ – II и III степен, бяха наградени още четирима служители от сектора, както и разследващи полицаи от областната дирекция.

Отличията бяха връчени на тържествена церемония от директора на ОДМВР – Перник, старши комисар Милчо Милчов, в присъствието на целия личен състав. В своето обръщение той изрази дълбока признателност към наградените и към всички служители, участвали в мащабната реализация, подчертавайки, че високата степен на организация, професионалната подготовка и моралната отговорност са в основата на успешното противодействие срещу престъпността.

„Имотните измами са тежко посегателство срещу сигурността и доверието на гражданите. Със своята работа нашите служители доказват, че държавата е на своето място и защитава обществения интерес“, заяви старши комисар Милчов.