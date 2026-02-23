„Снимай, снимай”: Странен глас се чува на запис от хижа „Петрохан”

Неизвестен глас се чува да казва „Снимай, снимай” на един от записите от „Петрохан”. Въпросният звук е в кадри, заснети около 14:00 часа на 1 февруари. Според експерта по национална сигурност Славчо Велков това най-вероятно са гласове на хора, работили по записите. „Ако имаше човек зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков пред НОВА.

Той обаче подчерта, че никой не е обърнал внимание на двете кучета. „Ако те са живи обаче, биха могли, следвайки следите, да отидат до онези, които евентуално са били на мястото”, коментира Велков.

Според него официалната версия на властите е най-лесна. „С версията за самоубийство, спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.

Той има съмнения относно „необичайното посещение” на Ивайло Калушев в село Българи в края на януари. „Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от „Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на „Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Славчо Велков.

Експертът обясни, че близостта на Българи до турската граница е приблизително същата, каквато е на „Петрохан” до сръбската граница. „Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.

Той запита и къде е мъжът, който открива телата на „Петрохан”, както и къде се намират оръжията, за които загиналите са имали разрешителни.

Велков вижда проблем и със снимка, на която се виждат трите тела пред хижа „Петрохан”. Според експерта те са в необичайно положение, освен това върху тях няма сняг, а такъв е валял цяла нощ. „Положението на телата не говори за ритуално самоубийство. Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, смята специалистът.