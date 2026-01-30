Сорина Богомилова празнува 40 години на сцената

Обичаната и изключително талантлива граовска народна певица Сорина Богомилова отбелязва 40 години на сцена, като певица и солист на Националния Фолклорен Ансамбъл „Филип Кутев“. Обиколила е света многократно, качвайки се на сцени, за да изпее българската красива народна музика, на която хората от цял свят се възхищават.

Родената и израснала в пернишкото село Дивотино Сорина от дете танцува и пее в родното си място. Към момента тя преподава на много деца от цяла България. Танцувала е народни танци 10 години като хореографи са нейните вуйчовци – Петър Янакиев бивш танцьор в Ансамбъл ,,Пирин“ и Манол Христов ръководител на Фолклорен Танцов Ансамбъл на село Дивотино. Певицата е записала и песните към танц на ФТК,,ЗОРА“ в Перник с хореограф Пламен Маринов.

Целият репертоар на Сорина Богомилова от автентични песни се изучава в музикалните училища и паралелки. Тя има над 80 граовски автентични нейни песни. Всички записи на шопски песни в танците на Националното хореографско училище са записани от нея. Канена е и като жури в различни конкурси и като обучител на любимите граовски песни от собствения ? репертоар.

„Като солист на оркестъра на БНР съм записала над 70 автентични песни от моето сел о, граовски песни, Марковски и Сватовски бавни.“, споделя тя.

По думите и бавните песни са едни от най- трудните за изпълнение с така нареченото ,,тресене“.

Сорина Богомилова е работила с едни от най- големите композитори – Кюртчийски , Стефан Драгостинов, Коста Колев, Георги Андреев и още много други. Тя е изпяла едни от най- красивите песни обработени от Филип Кутев и още композитори.

„Записвала съм с много от нашите поп изпълнители като Нели Рангелова,,,Що ли те чакам още“, Графа ,,Ледено момиче“, дует,,Шик,,Ти не ме лъжи либе“, а с Диана Дафова участвам във всичките и албуми издадени до сега”, разказва Сорина .

По покана на музиканта и композитор Николай Иванов Богомилова е записала много музика за документални и игрални български и чужди филми.

Народната изпълнителка работи с няколко формации – Трио,,Вечерница”, квартет,,Деница“ , а през последните няколко години и с квартет ,,Ермена „. От 9 години е и солистка на пернишката Фолклорна Танцова Формация ,,Асти Денс „.

Новият ? клип е създаден от нейния прекрасен екип ФТФ ,,Асти денс “ с хореограф Николай Бояджиев.

„Аранжимента и изсвирването на песента е на младия музикант Венцислав Георгиев, а песента е моя. Имам още два готови клипа, но в момента още работя по тях.“, споделя още народната певица.

Тя заедно със своя мениджър Марио Агонцев има създадено предаване в пернишкия ТВ канал „Струма“ за граовски фолклор който се казва ,,ПО ГРАОВСКИ „.

Тя е и инициатора за създаването на Църногорския събор ,,В СЪРЦЕТО НА ГРАОВО “ – на манастирските ливади на Гигинския манастир.

Юбилеят ще бъде отбелязан тържествено до края на тази година, а подготовките по него все още вървят.