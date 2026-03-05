Софийска фирма укрепва свлачище в Трънско за 2,7 млн. евро

Софийската фирма „Хидрострой груп“ ЕООД е определена за изпълнител на дейности, свързани с укрепване на свлачище по пътя за трънското село Банкя, предаде Zapadno.com.

През месец септември миналата година Община Трън задвижи процедура за укрепване на свлачището. Тогава от администрацията посочиха, че проявилите се деформации създават предпоставки за пътнотранспортно произшествие, човешки жертви и увеличават риска за прекъсване на трафика. Проектираното укрепване ще трябва да гарантира запазване на целостта на пътното плътно и безпрепятственото преминаване на транспортния поток в участъка, както и да възпрепятства последващо разрушаване на участъка или други деформации.

Дължината на участъка е около 80 метра. При необходимост трябва да бъдат предвидени отводнителни съоръжения за отвеждане на повърхностните води, генерирани в зоната на пътя. За да се предотврати по-нататъшното разрушаване на пътното платно следва да се даде конструктивно решение за укрепване на пътя.

До определения срок ценови предложения бяха подадени от регистрираната в благоевградското село Бело поле фирма „Грома Холд“ ЕООД и софийската фирма „Хидрострой груп“ ЕООД. След класиране за изпълнител е определена фирмата „Хидрострой груп“ ЕООД, която е направила ценово предложение за изпълнение на дейностите в размер на 2 709 335 евро и 68 цента без ДДС. Другата фирма е отстранена от процедурата поради пропуски в документацията.

Определената фирма ще трябва да извърши проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за укрепване на свлачището. Планираният срок за изпълнението е 360 календарни дни.